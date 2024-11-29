Мобілізовані російські військові. Фото: росЗМІ

BBC спільно з російським виданням "Медіазона" та волонтерами змогли встановити імена 80 973 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. Аналіз проводили на основі відкритих даних.

Про це повідомила російська служба BBC в п'ятницю, 29 листопада.

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Втрати Росії у війні в Україні

Як зазначає видання, багато з російських військових гинуть протягом двох-чотирьох тижнів після відправлення на фронт. 22% від загальної кількості підтверджених втрат російської сторони — добровольці. Зазначається, що відсоток втрат серед них зріс порівняно з 2023 роком.

Розподіл солдатів РФ, які загинули на війні в Україні. Фото: ВВС

Частка засуджених, яких відправили на фронт із місць позбавлення волі, навпаки, знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз — 18%.

Наразі у лідерах за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан, Татарстан та Свердловська область. Проте ситуація у цих регіонах суттєво різниться.

"У перерахунку на душу населення за кількістю втрат лідирують Тива, Бурятія та Алтай. Найнижчі показники смертності спостерігаються у Москві та Санкт-Петербурзі", — зазначає видання.

Втрати Росії у війні по регіонах. Фото: ВВС

Також додають, що щонайменше 52% усіх загиблих — люди, які не були пов'язані з російською армією на момент початку війни. Журналісти зазначають, що реальна кількість росіян, які прийшли в армію з "гражданки" і загиблих на фронті, набагато вища. Це пояснюють тим, що аналітики не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених ними загиблих.

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