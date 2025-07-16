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Главная Армия Баллистика и сотни БпЛА — сколько целей РФ сбили силы ПВО

Баллистика и сотни БпЛА — сколько целей РФ сбили силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 09:37
Обстрел Украины 16 июля - Воздушные силы сбили 198 ударных БпЛА типа Shahed
Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на среду, 16 июля, российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма и около 400 ударных беспилотников различных типов, в том числе до 255 дронов Shahed.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Военные рассказали, что атака велась с направлений Шаталово, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым), а основными целями стали Кривой Рог, Харьков и Винница.

К отражению воздушного нападения были привлечены силы ПВО — авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 Воздушные силы сообщают об уничтожении 198 ударных БпЛА типа Shahed, а также подавлении или потере связи со 145 беспилотниками-имитациями благодаря работе подразделений РЭБ.

Вместе с тем зафиксировано одно попадание ракеты и 57 дронов в 12 населенных пунктах. Еще в двух локациях зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Повітряні сили ЗСУ
Количество сбитых целей РФ. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, 16 июля российские войска совершили одну из самых масштабных атак дронами-камикадзе по Винницкой области.

Также мы писали, что 16 июля российская армия ударила по предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области — ранения получил юноша.

беспилотники обстрелы ПВО война в Украине ракетный удар Воздушные силы
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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