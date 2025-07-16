Обстріл України 16 липня — Повітряні сили збили 198 ударних БпЛА типу Shahed

Балістика та сотні БпЛА — скільки цілей РФ збили сили ППО
У ніч проти середи, 16 липня, російські війська здійснили масштабну атаку на територію України. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму та близько 400 ударних безпілотників різних типів, зокрема до 255 дронів Shahed.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки цілей збили сили ППО
Військові розповіли, що атака велася з напрямків Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і Чауда (Крим), а основними цілями стали Кривий Ріг, Харків та Вінниця.
До відбиття повітряного нападу були залучені сили ППО — авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотні системи Сил оборони України.
Станом на 08:30 Повітряні сили повідомляють про знищення 198 ударних БпЛА типу Shahed, а також придушення або втрату зв’язку зі 145 безпілотниками-імітаціями завдяки роботі підрозділів РЕБ.
Разом із тим зафіксовано одне влучання ракети та 57 дронів у 12 населених пунктах. Ще у двох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.
Нагадаємо, 16 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак дронами-камікадзе по Вінницькій області.
Також ми писали, що 16 липня російська армія вдарила по підприємству у Кривому Розі Дніпропетровської області — поранення отримав юнак.
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