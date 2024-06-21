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Многодетный отец — как долго продлится отсрочка

21 июня 2024 16:48
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для мужчины с тремя детьми, продолжительность отсрочки
Многодетный отец со своими детьми. Фото: vitebskbelproftrans.by
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанным мужчинам, у которых трое или более несовершеннолетних детей, предоставляется отсрочка от мобилизации в особый период. Стандартный срок действия отсрочки — три месяца, после чего она должна быть продлена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В процессе мобилизации предоставляется отсрочка тем военнообязанным гражданам, у которых трое или более несовершеннолетних детей.

"Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный указом Президента Украины", — говорится в законе.

По словам Юрия Айвазяна, обычно такая отсрочка должна быть предоставлена на трехмесячный срок.

Как проверяют основания для отсрочки

По истечении этого срока проводится проверка и, в случае если ситуация для военнообязанного не изменилась, отсрочка продолжается.

В законе об этом говорится следующее: "В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме оснований, указанных в пункте 2 части первой, пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому ТЦК и СП могут потребовать от многодетных родителей дополнительный документ. Теперь им нужно нотариально доказать участие в материальном содержании детей.

Добавим, ранее юрист назвала причину, почему отец ребенка с инвалидностью может не получить отсрочку от мобилизации.

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