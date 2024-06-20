Відстрочка від мобілізації через догляд за близькими — які потрібні документи

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: Ukrainianwall.com

Чи існує можливість відстрочки мобілізації по догляду за близькими. Яка передбачена процедура та перелік необхідних для ТЦК документів.

Про це розповіла очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері "Еспресо" у середу, 19 червня.

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Хто отримав право на відстрочку

З травня 2024 року право на відстрочку отримують на підставі наявності хворих членів родини 9 категорій військовозобов'язаних.

"Це ті, які доглядають, виховують важкохвору дитину, яка не визнала особою, або дитиною з інвалідністю, або утримують повнолітню дитину віком понад 18 років з інвалідністю І чи II групи, мають дружину або чоловіка з інвалідністю І-II групи й за певних умов III групи теж можуть отримати таку відстрочку, якщо вони утримують непрацездатну особу", — пояснила Денісова.

Підстава для відстрочки — три випадки

Правозахисниця назвала три категорії підстави для відстрочки по догляду за членами родини:

особи, які постійно доглядають хворих близьких, дружину, дитину, батька або матір, які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду;

ті, хто має одного з батьків — своїх чи дружини/чоловіка з інвалідністю І-II групи. При цьому треба мати на увазі, що особа з інвалідністю сама визначає, хто саме з військовозобов'язаних буде її доглядати;

члени родини другого рівня спорідненості, що доглядають за людиною з інвалідністю І чи II групи — це рідні брати та сестри, баба, дід, онуки; у разі відсутності другої такої групи спорідненості може бути третя, тобто неповнолітні брати або сестри, племінники, племінниці, дядьки, тітки.

Як подати заяву про відстрочку

Заяву про відтермінування мобілізації можна подати в паперовій або електронній формі, зокрема у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозобов’язаного, резервіста.

До заяви військовозобов’язаний має додати ще й письмову заяву особи, яка потребує догляду.

"Вона подається в довільній формі, але в ній обов’язково необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків та підтвердити відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати заявника", — пояснила правозахисниця.

Також мають бути документи, що підтверджують родинні зв’язки, документи про інвалідність особи, яка потребує догляду, а також акт про встановлення факту здійснення особою догляду та інші документи, зазначені у вказаному порядку.

Рішення в ТЦК та СП приймають після перевірки документів та зазначених у заявах фактів.

Нагадаємо, Міноборони запустило чат-бот "Армія+" для підтримки військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин.

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