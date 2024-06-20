Відстрочка від мобілізації через догляд за близькими — які потрібні документи

Які документи необхідно подати для відтермінування від мобілізації — правозахисниця пояснила
Чи існує можливість відстрочки мобілізації по догляду за близькими. Яка передбачена процедура та перелік необхідних для ТЦК документів.
Про це розповіла очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері "Еспресо" у середу, 19 червня.
Хто отримав право на відстрочку
З травня 2024 року право на відстрочку отримують на підставі наявності хворих членів родини 9 категорій військовозобов'язаних.
"Це ті, які доглядають, виховують важкохвору дитину, яка не визнала особою, або дитиною з інвалідністю, або утримують повнолітню дитину віком понад 18 років з інвалідністю І чи II групи, мають дружину або чоловіка з інвалідністю І-II групи й за певних умов III групи теж можуть отримати таку відстрочку, якщо вони утримують непрацездатну особу", — пояснила Денісова.
Підстава для відстрочки — три випадки
Правозахисниця назвала три категорії підстави для відстрочки по догляду за членами родини:
- особи, які постійно доглядають хворих близьких, дружину, дитину, батька або матір, які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду;
- ті, хто має одного з батьків — своїх чи дружини/чоловіка з інвалідністю І-II групи. При цьому треба мати на увазі, що особа з інвалідністю сама визначає, хто саме з військовозобов'язаних буде її доглядати;
- члени родини другого рівня спорідненості, що доглядають за людиною з інвалідністю І чи II групи — це рідні брати та сестри, баба, дід, онуки; у разі відсутності другої такої групи спорідненості може бути третя, тобто неповнолітні брати або сестри, племінники, племінниці, дядьки, тітки.
Як подати заяву про відстрочку
Заяву про відтермінування мобілізації можна подати в паперовій або електронній формі, зокрема у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника військовозобов’язаного, резервіста.
До заяви військовозобов’язаний має додати ще й письмову заяву особи, яка потребує догляду.
"Вона подається в довільній формі, але в ній обов’язково необхідно зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків та підтвердити відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати заявника", — пояснила правозахисниця.
Також мають бути документи, що підтверджують родинні зв’язки, документи про інвалідність особи, яка потребує догляду, а також акт про встановлення факту здійснення особою догляду та інші документи, зазначені у вказаному порядку.
Рішення в ТЦК та СП приймають після перевірки документів та зазначених у заявах фактів.
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