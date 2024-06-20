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Какие документы необходимо подать для отсрочки от мобилизации — пояснение правозащитника

20 июня 2024 12:43
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Отсрочка от мобилизации по уходу за близкими — какие нужны документы
Военнообязанный в ТЦК. Фото: Ukrainianwall.com
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Существует ли возможность отсрочки мобилизации по уходу за близкими. Какая предусмотрена процедура и перечень необходимых для ТЦК документов.

Об этом рассказала глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире "Эспрессо" в среду, 19 июня.

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Кто получил право на отсрочку

С мая 2024 года право на отсрочку получают на основании наличия больных членов семьи 9 категорий военнообязанных.

"Это те, которые ухаживают, воспитывают тяжелобольного ребенка, который не признал лицом, или ребенком с инвалидностью, или содержат совершеннолетнего ребенка старше 18 лет с инвалидностью I или II группы, имеют жену или мужа с инвалидностью I-II группы и при определенных условиях III группы тоже могут получить такую отсрочку, если они содержат нетрудоспособное лицо", — пояснила Денисова.

Основание для отсрочки — три случая

Правозащитница назвала три категории основания для отсрочки по уходу за членами семьи:

  • лица, которые постоянно ухаживают за больными близкими, женой, ребенком, отцом или матерью, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном уходе;
  • те, кто имеет одного из родителей — своих или жены/мужа с инвалидностью I-II группы. При этом надо иметь в виду, что лицо с инвалидностью само определяет, кто именно из военнообязанных будет за ним ухаживать;
  • члены семьи второго уровня родства, ухаживающие за человеком с инвалидностью І или II группы — это родные братья и сестры, бабушка, дед, внуки; в случае отсутствия второй такой группы родства может быть третья, т. е. несовершеннолетние братья или сестры, племянники, племянницы, дяди, тети.

Как подать заявление об отсрочке

Заявление об отсрочке мобилизации можно подать в бумажной или электронной форме, в частности в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника военнообязанного, резервиста.

К заявлению военнообязанный должен добавить еще и письменное заявление лица, нуждающегося в уходе.

"Оно подается в произвольной форме, но в нем обязательно необходимо указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и подтвердить отсутствие других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны содержать заявителя", — пояснила правозащитница.

Также должны быть документы, подтверждающие родственные связи, документы об инвалидности лица, нуждающегося в уходе, а также акт об установлении факта осуществления лицом ухода и другие документы, указанные в данном порядке.

Решение в ТЦК и СП принимают после проверки документов и указанных в заявлениях фактов. 

Напомним, Минобороны запустило чат-бот "Армия+" для поддержки военнообязанных, военных и их семей.

Раньше мы писали, в каких случаях можно не брать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.

Также мы сообщали, что, по разъяснению Минобороны, электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

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