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"Азову" нужен командир пожарного отделения — какие условия труда и сколько будут платить

24 апреля 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какую зарплату предлагают командиру пожарного отделения
Бойцы бригады "Азов". Фото иллюстративное: zona-militar.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназа "Азов" ищет командира пожарного отделения. На этой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 19 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности командира пожарного отделения в полку "Азов"

Командир пожарного отделения должен:

  • осуществлять и координировать боевую готовность подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;
  • организовывать выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следить за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ;
  • организовывать и проводить работы по эвакуации людей из очагов и зоны пожара;
  • оценивать при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановку по внешним признакам и по данным разведки;
  • определять решающее направление боевых действий, принимать решения и отдавать приказы, распоряжения подчиненным отделения по тушению пожара;
  • контролировать состояние противопожарного режима, соблюдение норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнении боевых действий;
  • участвовать в пожарно-тактических занятиях и учебах, руководить работой отделения во время их проведения;
  • организовывать и проводить занятия по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность командира пожарного отделения, должен иметь гражданство Украины, полное общее среднее образование и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии, а также не менее двух лет стажа работы по специальности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий ежедневную денежную надбавку в размере 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде "Азов" нужны психологи. Желательно, чтобы кандидат в должность имел офицерское воинское звание. Работа предусматривает служебные командировки в зону боевых действий. Такому специалисту будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали о том, что "Азову" нужны врачи-терапевты, которые готовы призваться в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Военным медикам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен, а также возможность повышения квалификации на специальных учебных курсах.

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