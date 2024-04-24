Работа в "Азов" — какую зарплату предлагают командиру пожарного отделения

"Азову" нужен командир пожарного отделения — какие условия труда и сколько будут платить
Бригада спецназа "Азов" ищет командира пожарного отделения. На этой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 19 апреля.
Что входит в обязанности командира пожарного отделения в полку "Азов"
Командир пожарного отделения должен:
- осуществлять и координировать боевую готовность подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;
- организовывать выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следить за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ;
- организовывать и проводить работы по эвакуации людей из очагов и зоны пожара;
- оценивать при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановку по внешним признакам и по данным разведки;
- определять решающее направление боевых действий, принимать решения и отдавать приказы, распоряжения подчиненным отделения по тушению пожара;
- контролировать состояние противопожарного режима, соблюдение норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнении боевых действий;
- участвовать в пожарно-тактических занятиях и учебах, руководить работой отделения во время их проведения;
- организовывать и проводить занятия по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, который хочет занять должность командира пожарного отделения, должен иметь гражданство Украины, полное общее среднее образование и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии, а также не менее двух лет стажа работы по специальности.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий ежедневную денежную надбавку в размере 3 300 гривен.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, бригаде "Азов" нужны психологи. Желательно, чтобы кандидат в должность имел офицерское воинское звание. Работа предусматривает служебные командировки в зону боевых действий. Такому специалисту будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.
Ранее мы сообщали о том, что "Азову" нужны врачи-терапевты, которые готовы призваться в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Военным медикам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен, а также возможность повышения квалификации на специальных учебных курсах.
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