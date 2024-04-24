Работа в "Азов" — какую зарплату предлагают командиру пожарного отделения

Бойцы бригады "Азов". Фото иллюстративное: zona-militar.com

Бригада спецназа "Азов" ищет командира пожарного отделения. На этой должности можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 19 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности командира пожарного отделения в полку "Азов"

Командир пожарного отделения должен:

осуществлять и координировать боевую готовность подчиненных отделения по выполнению поставленных перед ними задач;

организовывать выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следить за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ;

организовывать и проводить работы по эвакуации людей из очагов и зоны пожара;

оценивать при исполнении обязанностей руководителя тушения пожара обстановку по внешним признакам и по данным разведки;

определять решающее направление боевых действий, принимать решения и отдавать приказы, распоряжения подчиненным отделения по тушению пожара;

контролировать состояние противопожарного режима, соблюдение норм безопасности труда при несении караульной службы и выполнении боевых действий;

участвовать в пожарно-тактических занятиях и учебах, руководить работой отделения во время их проведения;

организовывать и проводить занятия по пожарно-строевой подготовке с подчиненными отделения.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, который хочет занять должность командира пожарного отделения, должен иметь гражданство Украины, полное общее среднее образование и профессиональное обучение с получением образовательно-квалификационного уровня "квалифицированный рабочий" по соответствующей рабочей профессии, а также не менее двух лет стажа работы по специальности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий ежедневную денежную надбавку в размере 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде "Азов" нужны психологи. Желательно, чтобы кандидат в должность имел офицерское воинское звание. Работа предусматривает служебные командировки в зону боевых действий. Такому специалисту будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали о том, что "Азову" нужны врачи-терапевты, которые готовы призваться в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Военным медикам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен, а также возможность повышения квалификации на специальных учебных курсах.