Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Як потрапити до "Азову" — кого саме зараз бракує у легендарному полку arrow

Як потрапити до "Азову" — кого саме зараз бракує у легендарному полку

22 квітня 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовий медик "Азову". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригаді "Азов" потрібен лікар-терапевт, готовий призватися до війська і рятувати поранених у зоні бойових дій. Головні вимоги до спеціаліста — вища медична освіта та відповідний досвід роботи. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 19 квітня.  

Читайте також:

Основні обов’язки терапевта у бригаді "Азов"

Після зарахування до лав "Азову" медик працюватиме на стабілізаційному пункті та у стаціонарі бригади. Його пацієнтами будуть поранені з легкими черепно-мозковими травмами, а також військові, які захворіли під час несення служби. Серед інших обов'язків:

  • профілактика захворювань та догляд за особовим складом;
  • взаємодія з патронатної службою бригади;
  • збір та обробка санітарних даних;
  • при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.
null
Вакансія Терапевт в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Лікарю-терапевту пропонують офіційно мобілізуватись до ЗСУ (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. І обіцяють платити грошове забезпечення у розмірі від 25 тис. до 120 тис. грн/міс. У моменти знаходження поза зоною бойових дій військовий медик зможе підвищувати свою кваліфікацію на спеціальних навчальних курсах.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає начальника складу. Кандидат на посаду повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій та мати високий рівень володіння MS Word, Excel. Також азовці запрошують на службу кухарів

війна
гроші
полк "Азов"
вакансії
терапевт
Work.ua
Рекрутинг
військова підготовка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію