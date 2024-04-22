Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовий медик "Азову". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Бригаді "Азов" потрібен лікар-терапевт, готовий призватися до війська і рятувати поранених у зоні бойових дій. Головні вимоги до спеціаліста — вища медична освіта та відповідний досвід роботи.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 19 квітня.

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Основні обов’язки терапевта у бригаді "Азов"

Після зарахування до лав "Азову" медик працюватиме на стабілізаційному пункті та у стаціонарі бригади. Його пацієнтами будуть поранені з легкими черепно-мозковими травмами, а також військові, які захворіли під час несення служби. Серед інших обов'язків:

профілактика захворювань та догляд за особовим складом;

взаємодія з патронатної службою бригади;

збір та обробка санітарних даних;

при необхідності, надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Вакансія Терапевт в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Лікарю-терапевту пропонують офіційно мобілізуватись до ЗСУ (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. І обіцяють платити грошове забезпечення у розмірі від 25 тис. до 120 тис. грн/міс. У моменти знаходження поза зоною бойових дій військовий медик зможе підвищувати свою кваліфікацію на спеціальних навчальних курсах.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Нагадаємо, що полк "Азов" шукає начальника складу. Кандидат на посаду повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій та мати високий рівень володіння MS Word, Excel. Також азовці запрошують на службу кухарів.