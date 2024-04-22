Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Как попасть в "Азов" — кого именно сейчас не хватает в легендарном полку arrow

Как попасть в "Азов" — кого именно сейчас не хватает в легендарном полку

22 апреля 2024 03:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военный медик "Азова". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригаде "Азов" нужен врач-терапевт, готовый призваться в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Главные требования к специалисту — высшее медицинское образование и соответствующий опыт работы.

Данная вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 19 апреля.

Читайте также:

Основные обязанности терапевта в бригаде "Азов"

После зачисления в ряды "Азова" медик будет работать на стабилизационном пункте и в стационаре бригады. Его пациентами будут раненые с легкими черепно-мозговыми травмами, а также военные, заболевшие во время несения службы. Среди других обязанностей:

  • профилактика заболеваний и уход за личным составом;
  • взаимодействие с патронатной службой бригады;
  • сбор и обработка санитарных данных;
  • при необходимости — оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.
null
Вакансия Терапевт в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Врачу-терапевту предлагают официально мобилизоваться в ВСУ (до конца военного положения) или заключить контракт. И обещают платить денежное довольствие в размере от 25 тыс. до 120 тыс. грн/мес. В моменты нахождения вне зоны боевых действий военный медик сможет повышать свою квалификацию на специальных учебных курсах.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, что полк "Азов" ищет начальника склада. Кандидат на должность должен быть готов к службе в зоне боевых действий и иметь высокий уровень владения MS Word, Excel. Также азовцы приглашают на службу поваров.

война
деньги
полк "Азов"
вакансии
терапевт
Work.ua
Рекрутинг
военная подготовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации