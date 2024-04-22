Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военный медик "Азова". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

Бригаде "Азов" нужен врач-терапевт, готовый призваться в армию и спасать раненых в зоне боевых действий. Главные требования к специалисту — высшее медицинское образование и соответствующий опыт работы.

Данная вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 19 апреля.

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Основные обязанности терапевта в бригаде "Азов"

После зачисления в ряды "Азова" медик будет работать на стабилизационном пункте и в стационаре бригады. Его пациентами будут раненые с легкими черепно-мозговыми травмами, а также военные, заболевшие во время несения службы. Среди других обязанностей:

профилактика заболеваний и уход за личным составом;

взаимодействие с патронатной службой бригады;

сбор и обработка санитарных данных;

при необходимости — оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Вакансия Терапевт в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Врачу-терапевту предлагают официально мобилизоваться в ВСУ (до конца военного положения) или заключить контракт. И обещают платить денежное довольствие в размере от 25 тыс. до 120 тыс. грн/мес. В моменты нахождения вне зоны боевых действий военный медик сможет повышать свою квалификацию на специальных учебных курсах.

Какие еще работники нужны "Азову"

Напомним, что полк "Азов" ищет начальника склада. Кандидат на должность должен быть готов к службе в зоне боевых действий и иметь высокий уровень владения MS Word, Excel. Также азовцы приглашают на службу поваров.