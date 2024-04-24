Робота в "Азов" — яку зарплату пропонують командиру пожежного відділення

Бійці бригади "Азов". Фото ілюстративне: zona-militar.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає командира пожежного відділення. На цій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 19 квітня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки командира пожежного відділення в полку "Азов"

Командир пожежного відділення мусить:

здійснювати та координувати бойову готовність підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними завдань;

організовувати виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стежити за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт;

організовувати та проводити роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі;

оцінювати під час виконання обов’язків керівника гасіння пожежі обстановку за зовнішніми ознаками та за даними розвідки;

визначати вирішальний напрямок бойових дій, приймати рішення та віддавати накази, розпорядження підлеглим відділення щодо гасіння пожежі;

контролювати стан протипожежного режиму, дотримання норм безпеки праці під час несення караульної служби та виконанні бойових дій;

брати участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керувати роботою відділення під час їх проведення;

організовувати та проводити заняття з пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду командира пожежного відділення повинна мати громадянство України, повну загальну середню освіту та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією, а також не менше двох років стажу роботи за фахом.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій щоденну грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді "Азов" потрібні психологи. Бажано, щоб кандидат на посаду мав офіцерське військове звання. Робота передбачає службові відрядження в зону бойових дій. Платитимуть такому фахівцеві від 25 до 125 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що "Азову" потрібні лікарі-терапевти, які готові призватися до війська та рятувати поранених у зоні бойових дій. Військовим медикам обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень, а також можливість підвищення кваліфікації на спеціальних навчальних курсах.