Робота в "Азов" — яку зарплату пропонують командиру пожежного відділення

"Азову" потрібен командир пожежного відділення — які умови праці та скільки платитимуть
Бригада спецпризначення "Азов" шукає командира пожежного відділення. На цій посаді можна заробити від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 19 квітня.
Що входить в обов'язки командира пожежного відділення в полку "Азов"
Командир пожежного відділення мусить:
- здійснювати та координувати бойову готовність підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними завдань;
- організовувати виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стежити за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт;
- організовувати та проводити роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі;
- оцінювати під час виконання обов’язків керівника гасіння пожежі обстановку за зовнішніми ознаками та за даними розвідки;
- визначати вирішальний напрямок бойових дій, приймати рішення та віддавати накази, розпорядження підлеглим відділення щодо гасіння пожежі;
- контролювати стан протипожежного режиму, дотримання норм безпеки праці під час несення караульної служби та виконанні бойових дій;
- брати участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керувати роботою відділення під час їх проведення;
- організовувати та проводити заняття з пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.
Які вимоги до кандидата на посаду
Людина, яка хоче обійняти посаду командира пожежного відділення повинна мати громадянство України, повну загальну середню освіту та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією, а також не менше двох років стажу роботи за фахом.
Умови роботи
Азовці пропонують кандидату:
- офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій щоденну грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень.
Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, бригаді "Азов" потрібні психологи. Бажано, щоб кандидат на посаду мав офіцерське військове звання. Робота передбачає службові відрядження в зону бойових дій. Платитимуть такому фахівцеві від 25 до 125 тисяч гривень.
Раніше ми повідомляли про те, що "Азову" потрібні лікарі-терапевти, які готові призватися до війська та рятувати поранених у зоні бойових дій. Військовим медикам обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень, а також можливість підвищення кваліфікації на спеціальних навчальних курсах.
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