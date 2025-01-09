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АТЕШ зафиксировали перемещение военной техники РФ в Крыму — фото

9 января 2025 09:20
Карина Приходько - Редактор
Партизаны в Крыму обнаружили перемещение военной техники РФ
Перемещение военной техники России. Фото: t.me/atesh_ua
Карина Приходько - Редактор

Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали перемещение колонны военной техники россиян вблизи Джанкоя в Крыму. Среди них были боекомплекты для противовоздушной обороны, а также большое количество цистерн с топливом.

Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Telegram.

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Перемещение военной техники РФ в Крыму

Партизаны отследили перемещение колонны военной техники оккупантов, в состав которой, кроме личного состава и пушек, входили БК для ПВО, а также большое количество цистерн с топливом.

техника РФ в Крыму
Перемещение военной техники России. Фото: t.me/atesh_ua
перемещение техники РФ в Крыму
Перемещение военной техники России. Фото: t.me/atesh_ua
военная техника России в Джанкое
Перемещение военной техники России. Фото: t.me/atesh_ua
военная техника РФ в Крыму
Перемещение военной техники России. Фото: t.me/atesh_ua
колонны техники РФ в Крыму
Перемещение военной техники России. Фото: t.me/atesh_ua

По данным "АТЕШ", всю собранную информацию и детальный маршрут они передали Силам Обороны Украины.

"А они умеют сделать так, что от всего этого "добра" ничего не останется", — добавили агенты движения.

Напомним, недавно партизаны обнаружили новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе Крыма.

А накануне "АТЭШ" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России. Этот участок пути используется для поставки на фронт боеприпасов.

Крым россияне военная техника война в Украине АТЕШ

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