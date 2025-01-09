Партизани в Криму виявили переміщення військової техніки РФ

Переміщення військової техніки Росії. Фото: t.me/atesh_ua

Агенти руху "АТЕШ" зафіксували переміщення колони військової техніки росіян поблизу Джанкоя в Криму. Серед них були боєкомплекти для протиповітряної оборони, а також велика кількість цистерн з паливом.

Про це повідомив рух "АТЕШ" в Telegram.

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Партизани відстежили переміщення колони військової техніки окупантів, до складу якої, крім особового складу та гармат, входили БК для ППО, а також велика кількість цистерн з паливом.

Переміщення військової техніки Росії. Фото: t.me/atesh_ua

Переміщення військової техніки Росії. Фото: t.me/atesh_ua

Переміщення військової техніки Росії. Фото: t.me/atesh_ua

Переміщення військової техніки Росії. Фото: t.me/atesh_ua

Переміщення військової техніки Росії. Фото: t.me/atesh_ua

За даними "АТЕШ", усі зібрану інформацію і детальний маршрут вони передали Силам Оборони України.

"А вони вміють зробити так, що від усього цього "добра" нічого не залишиться", — додали агенти руху.

Нагадаємо, нещодавно партизани виявили нове місце дислокації російських військових у санаторії, розташованому в Сакському районі Криму.

А напередодні "АТЕШ" провели диверсію на залізниці біля ракетно-артилерійського складу в Тверській області Росії. Ця ділянка шляху використовується для постачання на фронт боєприпасів.