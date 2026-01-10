Видео
Главная Армия Атака по Украине с пяти направлений — отчет ночной работы ПВО

Атака по Украине с пяти направлений — отчет ночной работы ПВО

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 10:23
Атака РФ по Украине 10 января - сколько ракет и дронов сбила ПВО
Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 10 января российские войска совершили очередную воздушную атаку по Украине. Противник применил одну баллистическую ракету "Искандер-М", а также 121 ударный беспилотник типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

РФ ударила по Украине дронами и баллистикой

Начиная с 18:00 9 января запуски БпЛА осуществлялись по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из района Чауда на временно оккупированной территории АР Крым. Около 80 из примененных дронов — типа Shahed.

Воздушное нападение отражали силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 94 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще на одной локации.

Воздушная атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

Обстріл України 10 січня
Отчет ВС ВСУ. Фото: ПС ВСУ

Напомним, этой ночью российская армия атаковала Днепропетровскую область — есть раненые и разрушения.

А также сообщалось, что армия РФ нанесла удар по больнице в Херсоне.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
