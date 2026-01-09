Российский обстрел Херсона 9 января — враг атаковал больницу

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 9 января, атаковали жилые дома и объекты социальной сферы в Херсоне. В частности, под ударом противника оказалась больница.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Херсона

"В очередной раз под ударом оказалась территория одной из городских больниц в Днепровском районе", — рассказал Шанько.

Известно, что российский снаряд пробил стену одного из отделений больницы. Две медсестры получили контузии и минно-взрывные травмы. Раненые госпитализированы для дальнейшего лечения.

Пост начальника ГВА. Фото: скриншот

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко призвал горожан временно покинуть столицу из-за последствий российского обстрела в ночь на 9 января.

Вражескую атаку прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он отметил, что важна четкая реакция мира.