Російський обстріл Херсона 9 січня — ворог атакував лікарню

Окупанти атакували лікарню в Херсоні — постраждали медсестри
Російські окупанти у пʼятницю, 9 січня, атакували житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери в Херсоні. Зокрема, під ударом противника опинилася лікарня.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Telegram.
Російський обстріл Херсона
"Вкотре під ударом опинилась територія однієї з міських лікарень у Дніпровському районі", — розповів Шанько.
Відомо, що російський снаряд пробив стіну одного з відділень лікарні. Дві медсестри отримали контузії та мінно-вибухові травми. Поранені ушпиталені для подальшого лікування.
Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко закликав містян тимчасово покинути столицю через наслідки російського обстрілу у ніч проти 9 січня.
Ворожу атаку прокоментував український лідер Володимир Зеленський. Він наголосив, що важлива чітка реакція світу.
