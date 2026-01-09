Російський обстріл Херсона 9 січня — ворог атакував лікарню

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 9 січня, атакували житлові будинки та обʼєкти соціальної сфери в Херсоні. Зокрема, під ударом противника опинилася лікарня.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Херсона

"Вкотре під ударом опинилась територія однієї з міських лікарень у Дніпровському районі", — розповів Шанько.

Реклама

Відомо, що російський снаряд пробив стіну одного з відділень лікарні. Дві медсестри отримали контузії та мінно-вибухові травми. Поранені ушпиталені для подальшого лікування.

Допис начальника МВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко закликав містян тимчасово покинути столицю через наслідки російського обстрілу у ніч проти 9 січня.

Реклама

Ворожу атаку прокоментував український лідер Володимир Зеленський. Він наголосив, що важлива чітка реакція світу.