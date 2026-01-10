Обстрел Днепропетровщины 10 января — какие последствия

РФ атаковала Днепропетровщину дронами — есть раненые и разрушения
В ночь на 10 января российские войска совершили очередную массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили три человека.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Последствия обстрелов Днепропетровщины
В Кривом Роге и Криворожском районе из-за атаки дронов возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы отключения электроэнергии. В результате атаки пострадали два человека — 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.
Враг ударил по критической инфраструктуре и в Днепре. В областном центре и прилегающих районах наблюдаются перебои с электроснабжением. Кроме того, произошло возгорание в гаражном кооперативе — два гаража разрушены и 27 повреждены. Ранения получил 34-летний мужчина.
Энергетики начнут восстановительные работы сразу после улучшения ситуации с безопасностью.
В Самаровском районе в результате удара поврежден частный жилой дом.
Также под вражеским огнем находилась Никопольщина. Российская армия применяла FPV-дроны по Никополю, Марганецкой и Покровской общинах.
Напомним, накануне российские оккупанты нанесли удар по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали работники медучреждения.
А также в ночь на 10 января армия РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками.
