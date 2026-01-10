Видео
РФ атаковала Днепропетровщину дронами — есть раненые и разрушения

Дата публикации 10 января 2026 08:19
Обстрел Днепропетровщины 10 января — какие последствия
Ликвидация пожара после обстрела. Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 10 января российские войска совершили очередную массированную атаку беспилотниками по Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили три человека.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Читайте также:

Последствия обстрелов Днепропетровщины

В Кривом Роге и Криворожском районе из-за атаки дронов возникли пожары, повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы отключения электроэнергии. В результате атаки пострадали два человека — 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Атака на Дніпропетровщину 10 січня
Последствия удара РФ по Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Враг ударил по критической инфраструктуре и в Днепре. В областном центре и прилегающих районах наблюдаются перебои с электроснабжением. Кроме того, произошло возгорание в гаражном кооперативе — два гаража разрушены и 27 повреждены. Ранения получил 34-летний мужчина.

Энергетики начнут восстановительные работы сразу после улучшения ситуации с безопасностью.

Обстріл Дніпропетровщини 10 січня
Ликвидация последствий удара по Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

В Самаровском районе в результате удара поврежден частный жилой дом.

Также под вражеским огнем находилась Никопольщина. Российская армия применяла FPV-дроны по Никополю, Марганецкой и Покровской общинах.

Напомним, накануне российские оккупанты нанесли удар по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали работники медучреждения.

А также в ночь на 10 января армия РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
