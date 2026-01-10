Обстріл Дніпропетровщини 10 січня — які наслідки

Ліквідація пожежі після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 10 січня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

У Кривому Розі та Криворізькому районі через атаку дронів виникли пожежі, пошкоджено об'єкти інфраструктури, зафіксовані відключення електроенергії. Внаслідок атаки постраждали двоє людей — 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ворога вдарив по критичній інфраструктурі і в Дніпрі. У обласному центрі та прилеглих районах спостерігаються перебої з електропостачанням. Крім того, сталося займання в гаражному кооперативі — два гаражі зруйновані і 27 пошкоджені. Поранення отримав 34-річний чоловік.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після покращення безпекової ситуації.

Ліквідація наслідків удару по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Самарівському районі внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Також під ворожим вогнем перебувала Нікопольщина. Російська армія застосовувала FPV-дрони по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали удару по лікарні в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали працівники медзакладу.

А також в ніч проти 10 січня армія РФ атакувала Київщину ударними безпілотниками.