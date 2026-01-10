Відео
Головна Армія РФ атакувала Дніпропетровщину дронами — є поранені та руйнування

РФ атакувала Дніпропетровщину дронами — є поранені та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 08:19
Обстріл Дніпропетровщини 10 січня — які наслідки
Ліквідація пожежі після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч проти 10 січня російські війська здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

У Кривому Розі та Криворізькому районі через атаку дронів виникли пожежі, пошкоджено об'єкти інфраструктури, зафіксовані відключення електроенергії. Внаслідок атаки постраждали двоє людей — 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Атака на Дніпропетровщину 10 січня
Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

Ворога вдарив по критичній інфраструктурі і в Дніпрі. У обласному центрі та прилеглих районах спостерігаються перебої з електропостачанням. Крім того, сталося займання в гаражному кооперативі — два гаражі зруйновані і 27 пошкоджені. Поранення отримав 34-річний чоловік.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після покращення безпекової ситуації.

Обстріл Дніпропетровщини 10 січня
Ліквідація наслідків удару по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Самарівському районі внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок.

Також під ворожим вогнем перебувала Нікопольщина. Російська армія застосовувала FPV-дрони по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали удару по лікарні в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали працівники медзакладу.

А також в ніч проти 10 січня армія РФ атакувала Київщину ударними безпілотниками.

Дніпропетровська область обстріли дрони війна в Україні атака постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
