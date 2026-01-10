Атака РФ по Україні 10 січня — скільки ракет і дронів збила ППО

Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 10 січня російські війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Противник застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М", а також 121 ударний безпілотник типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

РФ вдарила по Україні дронами і балістикою

Починаючи з 18:00 9 січня запуски БпЛА здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з району Чауда на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 80 із застосованих дронів — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали сили та засоби Повітряних сил і Сил оборони України — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 94 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на одній локації.

Повітряна атака триває — у повітряному просторі України залишаються декілька ворожих безпілотників.

Звіт ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину — є поранені та руйнування.

А також повідомлялося, що армія РФ завдала удару по лікарні в Херсоні.