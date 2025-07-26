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Главная Армия Атака РФ на Сумы — в ОВА показали последствия

Атака РФ на Сумы — в ОВА показали последствия

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 16:10
Удар РФ по Сумам — фото последствий
Спасатели на месте удара РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу днем, 26 июля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

Об этом информирует глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

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Атака на Суми
Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Олег Григоров/Telegram

Удар РФ по Сумам — что известно о последствиях

Сегодня днем, 26 июля, российские захватчики атаковали Сумы ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в центр города — на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

Глава ОВА отметил, что это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая.

Атака РФ
Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Олег Григоров/Telegram

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

Наслідки атаки РФ на Суми
Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Олег Григоров/Telegram

"Россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся несмотря ни на что. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Это спасает жизни", — подчеркнул Григоров.

Удар РФ по Сумах
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что российские войска нанесли удар по Сумам 26 июля.

Также мы сообщали о мощных взрывах в Сумах днем 26 июля.

Сумы обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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