Удар РФ по Сумам — фото последствий

Спасатели на месте удара РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В субботу днем, 26 июля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

Об этом информирует глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Олег Григоров/Telegram

Удар РФ по Сумам — что известно о последствиях

Сегодня днем, 26 июля, российские захватчики атаковали Сумы ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в центр города — на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской областной государственной администрации.

Глава ОВА отметил, что это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая.

Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Олег Григоров/Telegram

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Олег Григоров/Telegram

"Россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся несмотря ни на что. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Это спасает жизни", — подчеркнул Григоров.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что российские войска нанесли удар по Сумам 26 июля.

Также мы сообщали о мощных взрывах в Сумах днем 26 июля.