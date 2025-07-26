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Головна Армія Атака РФ на Суми — в ОВА показали наслідки

Атака РФ на Суми — в ОВА показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 16:10
Удар РФ по Сумах — фото наслідків
Рятувальники на місці удару РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу вдень, 26 липня, російські окупанти безпілотниками атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

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Атака на Суми
Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Олег Григоров/Telegram

Удар РФ по Сумах — що відомо про наслідки

Сьогодні вдень, 26 липня, російські загарбники атакували Суми ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у центр міста — на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

Глава ОВА зазначив, що це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша.

Атака РФ
Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Олег Григоров/Telegram

За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

Наслідки атаки РФ на Суми
Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Олег Григоров/Telegram

"Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все. Прошу всіх: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це рятує життя", — наголосив Григоров.

Удар РФ по Сумах
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що російські війська завдали удару по Сумах 26 липня.

Також ми повідомляли про потужні вибухи у Сумах вдень 26 липня.

Суми обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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