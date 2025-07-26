Удар РФ по Сумах — фото наслідків

Рятувальники на місці удару РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу вдень, 26 липня, російські окупанти безпілотниками атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Олег Григоров/Telegram

Удар РФ по Сумах — що відомо про наслідки

Сьогодні вдень, 26 липня, російські загарбники атакували Суми ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у центр міста — на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

Глава ОВА зазначив, що це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша.

Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Олег Григоров/Telegram

За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Олег Григоров/Telegram

"Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все. Прошу всіх: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це рятує життя", — наголосив Григоров.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що російські війська завдали удару по Сумах 26 липня.

Також ми повідомляли про потужні вибухи у Сумах вдень 26 липня.