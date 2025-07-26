Удар РФ по Сумах — фото наслідків

Атака РФ на Суми — в ОВА показали наслідки
У суботу вдень, 26 липня, російські окупанти безпілотниками атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації.
Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.
Удар РФ по Сумах — що відомо про наслідки
Сьогодні вдень, 26 липня, російські загарбники атакували Суми ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у центр міста — на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.
Глава ОВА зазначив, що це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша.
За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.
"Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все. Прошу всіх: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це рятує життя", — наголосив Григоров.
Раніше ми інформували, що російські війська завдали удару по Сумах 26 липня.
Також ми повідомляли про потужні вибухи у Сумах вдень 26 липня.
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