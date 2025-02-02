Обстрел Полтавы 1 февраля — количество погибших возросло до 12

Спасательные работы. Фото: ГСЧС

В результате российского удара по Полтаве возросло количество погибших, среди них есть дети. Спасатели продолжают работу на месте обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье, 2 февраля.

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По информации ГСЧС, до 12 человек увеличилось количество погибших из-за обстрела российскими войсками Полтавы 1 февраля.

"До 12 человек увеличилось количество погибших, из них 2 ребенка. 17 пострадавших, среди которых 4 детей. Спасены 22 человека", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают работу на месте обстрела.

Спасатели работают на месте удара. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС

Напомним, утром 1 февраля в Полтаве прогремели взрывы — россияне попали в многоэтажку, уничтожив один из подъездов. На обстрел отреагировали президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак. В регионе объявили трехдневный траур.