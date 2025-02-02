Обстріл Полтави 1 лютого — кількість загиблих зросла до 12

Рятувальні роботи.Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Полтаві зросла кількість загиблих, серед них є діти. Рятувальники продовжують роботу на місці обстрілу.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у неділю, 2 лютого.

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За інформацією ДСНС, до 12 людей збільшилася кількість загиблих через обстріл російськими військами Полтави 1 лютого.

"До 12 людей збільшилася кількість загиблих, з них 2 дитини. 17 постраждалих, серед яких 4 дітей. Врятовано 22 людини", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують роботу на місці обстрілу.

Рятувальники працюють на місці удару. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 1 лютого в Полтаві пролунали вибухи — росіяни влучили в багатоповерхівку, знищивши один із під’їздів. На обстріл відреагували президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак. В регіоні оголосили триденну жалобу.