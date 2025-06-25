Ночная атака оккупантов 25 июня — сколько дронов сбили силы ПВО Украины

Армия РФ снова атаковала Украину дронами — как отработала ПВО
Российские оккупанты в ночь на 25 июня атаковали Украину 71-м ударным беспилотником и дронами-имитаторами. Попадание зафиксировано на шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 25 июня
Воздушное нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной Украины были обезврежены 52 российских беспилотника типа Shahed на востоке, юге и севере страны. Кроме того, 32 дрона сбили огневыми средствами поражения, а 20 — были локально потеряны.
Напомним, в ночь на 25 июня российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили двух мужчин.
А в Днепропетровской области объявили День траура по погибшим в результате российской атаки 24 июня.
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