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Главная Армия Армия РФ снова атаковала Украину дронами — как отработала ПВО

Армия РФ снова атаковала Украину дронами — как отработала ПВО

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Дата публикации 25 июня 2025 09:47
Ночная атака оккупантов 25 июня — сколько дронов сбили силы ПВО Украины
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Ночная атака оккупантов 25 июня

Российские оккупанты в ночь на 25 июня атаковали Украину 71-м ударным беспилотником и дронами-имитаторами. Попадание зафиксировано на шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Ночная атака оккупантов 25 июня

Воздушное нападение захватчиков отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Нічна атака окупантів на Україну 25 червня
Количество обезвреженных российских беспилотников. Фото: Воздушные силы ВСУ

Противовоздушной обороной Украины были обезврежены 52 российских беспилотника типа Shahed на востоке, юге и севере страны. Кроме того, 32 дрона сбили огневыми средствами поражения, а 20 — были локально потеряны.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 июня российские оккупанты атаковали Запорожье и ранили двух мужчин.

А в Днепропетровской области объявили День траура по погибшим в результате российской атаки 24 июня.

 

война беспилотники Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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