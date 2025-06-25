Обстріл Запоріжжя 25 червня — які наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у ніч проти 25 червня атакували Запоріжжя. Загарбники завдали чотири удари, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запоріжжя 25 червня

Загарбники атакували місто після опівночі. Влучання зафіксовано по приватному сектору. Крім того, пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків — 31 та 35 років. Одного з них госпіталізували до лікарні в середньому стані тяжкості.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Девʼять приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю. Рятувальники, комунальники, фахівці аварійних служб, соцзахисту, благодійні організації допомагають в оперативній ліквідації наслідків ворожої атаки", — розповів Федоров.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наразі роботи продовжуються.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 25 червня оголошено День жалоби внаслідок російського обстрілу 24 червня.

А вночі окупанти завдали удару Куп'янську Харківської області. Пошкоджено житлову багатоповерхівку.