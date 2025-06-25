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Головна Армія Окупанти атакували Запоріжжя та поранили людей — фото

Окупанти атакували Запоріжжя та поранили людей — фото

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Дата публікації: 25 червня 2025 09:26
Обстріл Запоріжжя 25 червня — які наслідки російської атаки
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Ключові моменти Обстріл Запоріжжя 25 червня

Російські окупанти у ніч проти 25 червня атакували Запоріжжя. Загарбники завдали чотири удари, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запоріжжя 25 червня

Загарбники атакували місто після опівночі. Влучання зафіксовано по приватному сектору. Крім того, пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки.

Обстріл Запоріжжя 25 червня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атака на Запоріжжя 25 червня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків — 31 та 35 років. Одного з них госпіталізували до лікарні в середньому стані тяжкості. 

Російський обстріл Запоріжжя 25 червня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Девʼять приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю. Рятувальники, комунальники, фахівці аварійних служб, соцзахисту, благодійні організації допомагають в оперативній ліквідації наслідків ворожої атаки", — розповів Федоров.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 25 червня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 25 червня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наразі роботи продовжуються.

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Допис Федорова. Фото: скриншот
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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 25 червня оголошено День жалоби внаслідок російського обстрілу 24 червня.

А вночі окупанти завдали удару Куп'янську Харківської області. Пошкоджено житлову багатоповерхівку.

війна Запоріжжя обстріли окупанти Іван Федоров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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