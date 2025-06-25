Обстрел Запорожья 25 июня — какие последствия российской атаки

Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в ночь на 25 июня атаковали Запорожье. Захватчики нанесли четыре удара, в результате чего ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Обстрел Запорожья 25 июня

Захватчики атаковали город после полуночи. Попадание зафиксировано по частному сектору. Кроме того, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В результате обстрела ранения получили двое мужчин — 31 и 35 лет. Одного из них госпитализировали в больницу в среднем состоянии тяжести.

Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Девять частных домов повреждены ракетными ударами по Запорожью. Спасатели, коммунальщики, специалисты аварийных служб, соцзащиты, благотворительные организации помогают в оперативной ликвидации последствий вражеской атаки", — рассказал Федоров.

Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Сейчас работы продолжаются.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, на Днепропетровщине 25 июня объявлен День траура в результате российского обстрела 24 июня.

А ночью оккупанты нанесли удар по Купянску Харьковской области. Повреждена жилая многоэтажка.