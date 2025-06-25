Обстрел Запорожья 25 июня — какие последствия российской атаки

Оккупанты атаковали Запорожье и ранили людей — фото
Российские оккупанты в ночь на 25 июня атаковали Запорожье. Захватчики нанесли четыре удара, в результате чего ранения получили два человека.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 25 июня
Захватчики атаковали город после полуночи. Попадание зафиксировано по частному сектору. Кроме того, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.
В результате обстрела ранения получили двое мужчин — 31 и 35 лет. Одного из них госпитализировали в больницу в среднем состоянии тяжести.
"Девять частных домов повреждены ракетными ударами по Запорожью. Спасатели, коммунальщики, специалисты аварийных служб, соцзащиты, благотворительные организации помогают в оперативной ликвидации последствий вражеской атаки", — рассказал Федоров.
Сейчас работы продолжаются.
Напомним, на Днепропетровщине 25 июня объявлен День траура в результате российского обстрела 24 июня.
А ночью оккупанты нанесли удар по Купянску Харьковской области. Повреждена жилая многоэтажка.
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