Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Оккупанты атаковали Запорожье и ранили людей — фото

Оккупанты атаковали Запорожье и ранили людей — фото

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 09:26
Обстрел Запорожья 25 июня — какие последствия российской атаки
Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Ключові моменти Обстрел Запорожья 25 июня

Российские оккупанты в ночь на 25 июня атаковали Запорожье. Захватчики нанесли четыре удара, в результате чего ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Запорожья 25 июня

Захватчики атаковали город после полуночи. Попадание зафиксировано по частному сектору. Кроме того, повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Обстріл Запоріжжя 25 червня
Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атака на Запоріжжя 25 червня
Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В результате обстрела ранения получили двое мужчин — 31 и 35 лет. Одного из них госпитализировали в больницу в среднем состоянии тяжести.

Російський обстріл Запоріжжя 25 червня
Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Девять частных домов повреждены ракетными ударами по Запорожью. Спасатели, коммунальщики, специалисты аварийных служб, соцзащиты, благотворительные организации помогают в оперативной ликвидации последствий вражеской атаки", — рассказал Федоров.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 25 червня
Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 25 червня
Последствия российского обстрела Запорожья 25 июня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Сейчас работы продолжаются.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот
null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, на Днепропетровщине 25 июня объявлен День траура в результате российского обстрела 24 июня.

А ночью оккупанты нанесли удар по Купянску Харьковской области. Повреждена жилая многоэтажка.

война Запорожье обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации