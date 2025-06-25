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Головна Армія Армія РФ знову атакувала Україну дронами — як відпрацювала ППО

Армія РФ знову атакувала Україну дронами — як відпрацювала ППО

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Дата публікації: 25 червня 2025 09:47
Нічна атака окупантів 25 червня — скільки дронів збили сили ППО України
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Нічна атака окупантів 25 червня

Російські окупанти у ніч проти 25 червня атакували Україну 71-м ударним безпілотником та дронами-імітаторами. Влучання зафіксовано на шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Нічна атака окупантів 25 червня

Повітряний напад загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака окупантів на Україну 25 червня
Кількість знешкоджених російських безпілотників. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряною обороною України були знешкоджено 52 російські безпілотники типу Shahed на сході, півдні та півночі країни. Крім того, 32 дрони збили вогневими засобами ураження, а 20 — були локаційно втрачені.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили двох чоловіків.

А у Дніпропетровській області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 24 червня.

 

війна безпілотники Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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