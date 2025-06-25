Нічна атака окупантів 25 червня — скільки дронів збили сили ППО України

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 25 червня атакували Україну 71-м ударним безпілотником та дронами-імітаторами. Влучання зафіксовано на шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Повітряний напад загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість знешкоджених російських безпілотників. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряною обороною України були знешкоджено 52 російські безпілотники типу Shahed на сході, півдні та півночі країни. Крім того, 32 дрони збили вогневими засобами ураження, а 20 — були локаційно втрачені.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 червня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили двох чоловіків.

А у Дніпропетровській області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 24 червня.