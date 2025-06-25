Нічна атака окупантів 25 червня — скільки дронів збили сили ППО України

Армія РФ знову атакувала Україну дронами — як відпрацювала ППО
Російські окупанти у ніч проти 25 червня атакували Україну 71-м ударним безпілотником та дронами-імітаторами. Влучання зафіксовано на шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів 25 червня
Повітряний напад загарбників відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною України були знешкоджено 52 російські безпілотники типу Shahed на сході, півдні та півночі країни. Крім того, 32 дрони збили вогневими засобами ураження, а 20 — були локаційно втрачені.
Нагадаємо, у ніч проти 25 червня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили двох чоловіків.
А у Дніпропетровській області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 24 червня.
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