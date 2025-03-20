Россияне постоянно готовят наступления - боец ВСУ сказал что их мотивирует

Российские войска. Фото: росСМИ

Младший сержант 91-го отдельного полка территориальной обороны Александр Козюра рассказал о ситуации на фронте, отметив, что украинские военные внимательно отслеживают действия оккупантов и не позволяют им продвигаться вперед. Несмотря на это, российские войска регулярно скапливаются и атакуют.

Об этом Александр Козюра заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Россияне активно идут в наступление

По его словам, на направлении, где работает его подразделение, хорошо известны места скопления врага, его численность и периодичность ротаций. Любые попытки наступления немедленно прекращаются, а противник не имеет возможности эффективно действовать на дальних расстояниях. Аналогичная ситуация наблюдается и на Харьковском направлении, где россияне регулярно подвозят людей и технику, накапливаются и впоследствии идут в наступление.

"Мы это все видим, знаем, но то, что они суются к нам, мы это сразу пресекаем. То, что они там издалека, где мы не можем достать, они не могут достать.

Работая на Харьковском направлении, можно сказать то же самое. Там такая же ситуация. То есть они постоянно подвозят новых людей, подвозят новую технику, где-то накапливаются и в какой-то определенный момент они заходят. Мы это все пресекали. Те же выезды в Курскую область, у нас так же происходили", — заявил Козюра.

Козюра также отметил, что несмотря на значительный человеческий ресурс врага, мотивация его солдат заключается исключительно в денежном вознаграждении. Пленные оккупанты открыто признаются, что им выплачивают миллионные суммы за участие в войне.

"Когда наши ребята брали плен, их подростков, смежники брали плен, так же их военнослужащих. Они не скрывают, они открыто говорят, что дают, там, миллионы дают за то, что они идут. Поэтому все идут только за то, что Путин платит деньги. То есть это очевидно", — сказал военный ВСУ.

Напомним, военные прокомментировали, планирует ли Россия наступление на северные области Украины.

Также военный обозреватель ответил на слухи об окружении войск ВСУ в Курской области России.