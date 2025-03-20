Росіяни постійно готують наступи — боєць ЗСУ сказав що їх мотивує

Російські війська. Фото: росЗМІ

Молодший сержант 91-го окремого полку територіальної оборони Олександр Козюра розповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що українські військові уважно відстежують дії окупантів та не дозволяють їм просуватися вперед. Попри це, російські війська регулярно скупчуються та атакують.

Про це Олександр Козюра заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Росіяни активно йдуть у наступ

За його словами, на напрямку, де працює його підрозділ, добре відомі місця скупчення ворога, його чисельність та періодичність ротацій. Будь-які спроби наступу негайно припиняються, а противник не має можливості ефективно діяти на дальніх відстанях. Аналогічна ситуація спостерігається і на Харківському напрямку, де росіяни регулярно підвозять людей та техніку, накопичуються і згодом йдуть у наступ.

"Ми це все бачимо, знаємо, але те, що вони сунуться до нас, ми це одразу присікаєм. Те, що вони там здалеко, де ми не можемо дістати, вони не можуть дістати.

Працювавши на Харківському напрямку, можна сказати те саме. Там така сама ситуація. Тобто вони постійно підвозять нових людей, підвозять нову техніку, десь накопичуються і в якийсь определений момент вони заходять. Ми це все присікали. Ті самі виїзди в Курську область, в нас так само відбувалися", — заявив Козюра.

Козюра також наголосив, що попри значний людський ресурс ворога, мотивація його солдатів полягає виключно у грошовій винагороді. Полонені окупанти відкрито зізнаються, що їм виплачують мільйонні суми за участь у війні.

"Коли наші хлопці брали полон, їхніх підлітків, суміжники брали полон, так само їхніх військовослужбовців. Вони не скривають, вони відкрито говорять, що дають, там, мільйони дають за те, що вони йдуть. Тому всі йдуть тільки за те, що Путін платить гроші. Тобто це очевидно", — сказав військовий ЗСУ.

Нагадаємо, військові прокоментували, чи планує Росія наступ на північні області України.

Також військовий оглядач відповів на чутки про оточення військ ЗСУ у Курській області Росії.