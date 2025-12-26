Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Армия РФ атаковала Запорожскую область — есть погибший и раненые

Армия РФ атаковала Запорожскую область — есть погибший и раненые

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 09:47
Обстрел Запорожской области 26 декабря — в ОГА сообщили о погибшем и раненых
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Запорожская область в ночь на 26 декабря снова оказалась под массированной атакой российских войск. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

РФ нанесла удары по Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 636 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области. Вражеские атаки осуществлялись с применением авиации, беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

В частности, армия РФ осуществила 16 авиаударов по Терноватому, Магдалиновке, Веселянке, Любицкому, Бойковому, Гуляйполю, Железнодорожному, Воздвижевке, Белогорью, Зеленому, Верхней Терсе и Староукраинке.

Кроме этого, 378 беспилотников различного типа атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Червоноднепровку, Каневское, Григорьевку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Сладкое, Зеленое и Доброполье.

Обстріл Запорізької області 26 грудня
Последствия удара РФ по Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Также зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по Лежино, Степногорску, Павловке, Гуляйполю, Чаривному и Доброполью. Артиллерийские удары нанесены 236 раз — по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Сладкому, Зеленому и Доброполью.

В результате обстрелов поступило 26 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. А также известно о гибели одного человека, еще четверо местных жителей получили ранения.

Напомним, армия РФ нанесла удар по многоэтажке в Чернигове — известно об одном погибшем и восьми пострадавших.

А также российские оккупанты ударили по рынку в Херсоне в день Рождества.

Запорожская область обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации