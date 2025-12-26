Обстрел Запорожской области 26 декабря — в ОГА сообщили о погибшем и раненых

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Запорожская область в ночь на 26 декабря снова оказалась под массированной атакой российских войск. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

РФ нанесла удары по Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 636 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области. Вражеские атаки осуществлялись с применением авиации, беспилотников, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

В частности, армия РФ осуществила 16 авиаударов по Терноватому, Магдалиновке, Веселянке, Любицкому, Бойковому, Гуляйполю, Железнодорожному, Воздвижевке, Белогорью, Зеленому, Верхней Терсе и Староукраинке.

Кроме этого, 378 беспилотников различного типа атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Червоноднепровку, Каневское, Григорьевку, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Сладкое, Зеленое и Доброполье.

Последствия удара РФ по Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Также зафиксировано шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по Лежино, Степногорску, Павловке, Гуляйполю, Чаривному и Доброполью. Артиллерийские удары нанесены 236 раз — по Червоноднепровке, Степногорску, Приморскому, Степному, Павловке, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Сладкому, Зеленому и Доброполью.

В результате обстрелов поступило 26 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. А также известно о гибели одного человека, еще четверо местных жителей получили ранения.

Напомним, армия РФ нанесла удар по многоэтажке в Чернигове — известно об одном погибшем и восьми пострадавших.

А также российские оккупанты ударили по рынку в Херсоне в день Рождества.