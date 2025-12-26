Обстріл Запорізької області 26 грудня — у ОВА повідомили про загиблого і поранених

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Запорізька область в ніч проти 26 грудня знову опинилася під масованою атакою російських військ. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ завдала ударів по Запорізькій області

Протягом минулої доби російські війська завдали 636 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Ворожі атаки здійснювалися із застосуванням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Зокрема, армія РФ здійснила 16 авіаударів по Тернуватому, Магдалинівці, Веселянці, Любицькому, Бойковому, Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Білогір'ю, Зеленому, Верхній Терсі та Староукраїнці.

Окрім цього, 378 безпілотників різного типу атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Червонодніпровку, Канівське, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Зелене та Добропілля.

Наслідки удару РФ по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Лежиному, Степногірську, Павлівці, Гуляйполю, Чарівному та Добропіллю. Артилерійських ударів завдано 236 разів — по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Солодкому, Зеленому та Добропіллю.

Внаслідок обстрілів надійшло 26 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. А також відомо про загибель однієї людини, ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, армія РФ завдала удару по багатоповерхівці в Чернігові — відомо про одного загиблого та вісім постраждалих.

А також російські окупанти вдарили по ринку в Херсоні в день Різдва.