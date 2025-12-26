Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Армія РФ атакувала Запорізьку область — є загиблий і поранені

Армія РФ атакувала Запорізьку область — є загиблий і поранені

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 09:47
Обстріл Запорізької області 26 грудня — у ОВА повідомили про загиблого і поранених
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Запорізька область в ніч проти 26 грудня знову опинилася під масованою атакою російських військ. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

РФ завдала ударів по Запорізькій області

Протягом минулої доби російські війська завдали 636 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Ворожі атаки здійснювалися із застосуванням авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Зокрема, армія РФ здійснила 16 авіаударів по Тернуватому, Магдалинівці, Веселянці, Любицькому, Бойковому, Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Білогір'ю, Зеленому, Верхній Терсі та Староукраїнці.

Окрім цього, 378 безпілотників різного типу атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Червонодніпровку, Канівське, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Зелене та Добропілля.

Обстріл Запорізької області 26 грудня
Наслідки удару РФ по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Також зафіксовано шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Лежиному, Степногірську, Павлівці, Гуляйполю, Чарівному та Добропіллю. Артилерійських ударів завдано 236 разів — по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Солодкому, Зеленому та Добропіллю.

Внаслідок обстрілів надійшло 26 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. А також відомо про загибель однієї людини, ще четверо місцевих мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, армія РФ завдала удару по багатоповерхівці в Чернігові — відомо про одного загиблого та вісім постраждалих.

А також російські окупанти вдарили по ринку в Херсоні в день Різдва.

Запорізька область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації