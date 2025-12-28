Видео
Главная Армия Армия РФ атаковала Запорожскую область дронами и артиллерией

Армия РФ атаковала Запорожскую область дронами и артиллерией

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 08:44
Обстрел Запорожской области 27 и 28 декабря — какие последствия
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Запорожская область снова подверглась массированному обстрелу со стороны российских войск. В течение суток оккупанты нанесли сотни ударов по населенным пунктам региона, применяя авиацию, дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 28 декабря.

Читайте также:

РФ нанесла более 700 ударов по Запорожской области за сутки

За прошедшие сутки российские войска совершили 715 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, враг нанес 8 авиационных ударов по Орехову, Железнодорожному, Рождественке, Гуляйпольскому, Горькому, Воздвижевке и Прилукам.

Еще 428 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье, Кушугум, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Волшебное, Белогорье, Варваровку, Сладкое и Доброполье.

Обстріл Запорізької області 28 грудня
Разрушенный в результате атаки РФ дом. Фото: Запорожская ОВА

Кроме этого, шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня накрыли Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Щербаки. Артиллерийским ударам подверглись Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривне, Белогорье, Варваровка, Сладкое, Доброполье и Магдалиновка — всего зафиксировано 273 таких атаки.

В результате обстрелов поступило 11 сообщений о повреждении жилых домов и автомобилей. Предварительно, мирные жители не пострадали.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по жилым кварталам в Херсоне. В результате атаки местные жители остались без электроснабжения.

А также стало известно, что 27 декабря армия РФ выпустила по Украине почти 560 дронов и ракет.

Запорожская область дроны война в Украине атака артиллерия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
