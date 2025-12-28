Видео
Главная Армия Удар РФ по жилым кварталам Херсона — часть города без света

Удар РФ по жилым кварталам Херсона — часть города без света

Дата публикации 28 декабря 2025 05:46
РФ 28 декабря 2025 года обстреляла Херсон из РСЗО — какие последствия атаки
Запуск ракеты РСЗО. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В ночь на воскресенье, 28 декабря, россияне нанесли массированный удар из РСЗО по Херсону. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Читайте также:

Последствия обстрела Херсона ночью 28 декабря

Часть города осталась без электроснабжения. На данный момент специалисты устанавливают объем повреждений энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнут, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Информацию о пострадавших уточняют.

Напомним, вечером 27 декабря россияне атаковали ударными беспилотниками Одессу. Загорелась крыша двухэтажки.

Также мы сообщали, что 27 декабря РФ обстреляла шесть районов Киевской области. Одна женщина погибла, а еще 14 человек травмировались.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
