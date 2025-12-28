РФ 28 декабря 2025 года обстреляла Херсон из РСЗО — какие последствия атаки

Удар РФ по жилым кварталам Херсона — часть города без света
В ночь на воскресенье, 28 декабря, россияне нанесли массированный удар из РСЗО по Херсону. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.
Последствия обстрела Херсона ночью 28 декабря
Часть города осталась без электроснабжения. На данный момент специалисты устанавливают объем повреждений энергетической инфраструктуры. Аварийно-восстановительные работы начнут, как только это позволит ситуация с безопасностью.
Информацию о пострадавших уточняют.
Напомним, вечером 27 декабря россияне атаковали ударными беспилотниками Одессу. Загорелась крыша двухэтажки.
Также мы сообщали, что 27 декабря РФ обстреляла шесть районов Киевской области. Одна женщина погибла, а еще 14 человек травмировались.
