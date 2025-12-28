РФ 28 грудня 2025 року обстріляла Херсон із РСЗВ — які наслідки атаки

Термінова новина

У ніч проти неділі, 28 грудня, росіяни завдали масованого удару із РСЗВ по Херсону. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали та крична інфраструктура.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Наслідки обстрілу Херсона вночі 28 грудня

Частина міста залишилася без електропостачання. Наразі фахівці встановлюють обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Інформацію щодо постраждалих уточнюють.