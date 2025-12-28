Відео
Армія РФ атакувала Запорізьку область дронами та артилерією

Армія РФ атакувала Запорізьку область дронами та артилерією

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 08:44
Обстріл Запорізької області 27 та 28 грудня — які наслідки
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Запорізька область знову зазнала масованого обстрілу з боку російських військ. Упродовж доби окупанти завдали сотні ударів по населених пунктах регіону, застосовуючи авіацію, дрони, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 28 грудня.

Читайте також:

РФ завдала понад 700 ударів по Запорізькій області за добу

Протягом минулої доби російські війська здійснили 715 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, ворог завдав 8 авіаційних ударів по Оріхову, Залізничному, Різдвянці, Гуляйпільському, Гіркому, Воздвижівці та Прилуках.

Ще 428 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Кушугум, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Варварівку, Солодке та Добропілля.

Обстріл Запорізької області 28 грудня
Зруйнований внаслідок атаки РФ будинок. Фото: Запорізька ОВА

Окрім цього, шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я та Щербаки. Артилерійських ударів зазнали Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Варварівка, Солодке, Добропілля та Магдалинівка — загалом зафіксовано 273 таких атаки.

Внаслідок обстрілів надійшло 11 повідомлень про пошкодження житлових будинків та автомобілів. Попередньо, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по житловий квартах у Херсоні. Внаслідок атаки місцеві мешканці залишилися без електропостачання.

А також стало відомо, що 27 грудня армія РФ випустила по Україні майже 560 дронів та ракет.

Запорізька область дрони війна в Україні атака артилерія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
