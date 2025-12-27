Відео
Головна Армія Масована атака на Україну — скільки ракет і дронів збила ППО

Масована атака на Україну — скільки ракет і дронів збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 19:05
Обстріл України 27 грудня — скільки ракет і дронів випустила РФ
Мобільна група ППО. Фото: Вечірній Київ

Російські війська у ніч проти 27 грудня завдали комбінованого удару по Україні. Основний напрямок удару був спрямований на Київ та область.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Читайте також:

Обстріл України 27 грудня

У Повітряних силах розповіли, що окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури з використанням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару — Київщина.

Загалом, у небі виявили 559 засобів повітряного нападу РФ — 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

  • 519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське;
  • 10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків – Рязанська, Брянська обл. – рф);
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску — Ростовська область, акваторія Чорного моря);
  • 21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків — повітряний простір Вологодської області);
  • 2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріли України 27 грудня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила та подавили 503 ворожі повітряні цілі, серед них:

  • 474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;
  • 19 крилатих ракет Х-101.

Водночас є влучання 10 ракет та 25 ударниз БпЛ на 30 локаціях, а падіння збитих уламків — на 16 локаціях.

Нагадаємо, ввечері 27 грудня росіяни поцілили КАБами по околиці Харкова. Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу обстрілів. 

Водночас Кирило Буданов попередив, що російські удари по енергетиці України продовжаться. Росіяни вийшли на високі показники виробництва ракет та дронів. 

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
