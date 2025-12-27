Видео
Массированная атака на Украину — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Массированная атака на Украину — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 19:05
Обстрел Украины 27 декабря — сколько ракет и дронов выпустила РФ
Мобильная группа ПВО. Фото: Вечерний Киев

Российские войска в ночь на 27 декабря нанесли комбинированный удар по Украине. Основное направление удара было направлено на Киев и область.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:

Обстрел Украины 27 декабря

В Воздушных силах рассказали, что оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры с использованием ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара — Киевская область.

В общем, в небе обнаружили 559 средств воздушного нападения РФ — 40 ракет и 519 БПЛА различных типов:

  • 519 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское;
  • 10 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков — Рязанская, Брянская обл. — рф);
  • 7 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (район пуска — Ростовская область, акватория Черного моря);
  • 21 крылатой ракеты Х-101 (районы пусков — воздушное пространство Вологодской области);
  • 2 крылатых ракет Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріли України 27 грудня
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила и подавили 503 вражеские воздушные цели, среди них:

  • 474 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 6 баллистических/аэробаллистических ракет Искандер-М/Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 крылатые ракеты Искандер-К/Калибр;
  • 19 крылатых ракет Х-101.

В то же время есть попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛ на 30 локациях, а падение сбитых обломков — на 16 локациях.

Напомним, вечером 27 декабря россияне попали КАБами по окраине Харькова. Накануне Воздушные силы предупреждали об угрозе обстрелов.

В то же время Кирилл Буданов предупредил, что российские удары по энергетике Украины продолжатся. Россияне вышли на высокие показатели производства ракет и дронов.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
