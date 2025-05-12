Заявление Путина относительно переговоров в Стамбуле - в ISW объяснили

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что хочет прямых переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Говоря о теме переговоров, он хочет подорвать единство Украины с США и Европой.

Об этом пишет ISW.

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Переговоры России и Украины

Кремль в последнее время активизировал взаимодействие с западными медиа, чтобы напрямую обратиться к администрации президента США Дональда Трампа. Таким образом там пытаются представить собственные условия для прекращения огня при условии капитуляции Украины, выставляя это, как приемлемое.

Для этого россияне распространяют свои нарративы в западное информационное пространство, чтобы убедить, что якобы "способны" завоевать всю Украину военным путем.

По мнению аналитиков, позерство Путина свидетельствует о попытке скрыть ограничения возможностей своей страны и неспособности добиться какого-либо прогресса на поле боя за последние два года.

Кроме того, Кремль придерживается своих военных целей — капитуляции Украины, отказываясь рассматривать любое мирное соглашение, которое не уступает всем требованиям России.

В то же время там заявляют о якобы "готовности" к ведению переговоров, продолжая атаковать украинские позиции на передовой и создавая условия для дальнейшей агрессии против Украины и НАТО в ближайшие годы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая для прямых переговоров.

А глава МИД Литвы Кястутис Будрис высказался, что Путин затягивает время и использует тактику террора.