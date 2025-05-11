Зеленський поїде до Туреччини говорити з Путіним — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня буде в Туреччині. Там він чекатиме російського диктатора Володимира Путіна для переговорів щодо закінчення війни.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у неділю, 11 травня.

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Припинення вогню

Зеленський заявив, що відзавтра, 12 травня, Україна очікує на припинення вогню, аби дати необхідну основу дипломатії для наближення миру.

"Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись", — наголосив глава держави.

За його словами, сили України реагуватимуть дзеркально, щоб це було чесно.

Крім того, Зеленський нагадав слова партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.

Переговори з Путіним

Глава держави наголосив, що в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. За його словами, держава готова до будь-яких форматів.

"Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині — і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер погодився на переговори з Путіним у Туреччині. Він наголосив, що немає сенсу затягувати вбивства.

Раніше лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився організувати переговори України та РФ 15 травня.