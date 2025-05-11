Зеленский поедет в Турцию говорить с Путиным — вечернее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая будет в Турции. Там он будет ждать российского диктатора Владимира Путина для переговоров по окончанию войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в воскресенье, 11 мая.

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Прекращение огня

Зеленский заявил, что с завтрашнего дня, 12 мая, Украина ожидает прекращения огня, чтобы дать необходимую основу дипломатии для приближения мира.

"Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясного ответа от России. Войну России все равно придется заканчивать. Убийства должны закончиться", — подчеркнул глава государства.

По его словам, силы Украины будут реагировать зеркально, чтобы это было честно.

Кроме того, Зеленский напомнил слова партнеров, что они готовы усиливать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня.

Переговоры с Путиным

Глава государства подчеркнул, что в Украине нет никакой проблемы вести переговоры. По его словам, государство готово к любым форматам.

"Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции — и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причин, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер согласился на переговоры с Путиным в Турции. Он подчеркнул, что нет смысла затягивать убийства.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился организовать переговоры Украины и РФ 15 мая.