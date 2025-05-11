Зеленський погодився на особисті переговори з Путіним у Туреччині

Зеленський погодився на переговори з Путіним
Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони відбудуться 15 травня у Туреччині.
Про це український лідер повідомив у Telegram у неділю, 11 травня.
Зеленський погодився на переговори
Глава держави зазначив, що відзавтра Україна чекає на повне та тривале припинення вогню, аби дати необхідну основу для дипломатії.
"Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Туреччині.
Згодом лідер США Дональд Трамп закликав Україну погодитися на зустріч з Росією, аби зрозуміти, чи можлива угода про завершення війни.
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