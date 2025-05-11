Зеленский согласился на личные переговоры с Путиным в Турции

Зеленский согласился на переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они состоятся 15 мая в Турции.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 11 мая.
Зеленский согласился на переговоры
Глава государства отметил, что с завтрашнего дня Украина ждет полного и длительного прекращения огня, чтобы дать необходимую основу для дипломатии.
"Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", — добавил Зеленский.
Напомним, 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции.
Впоследствии лидер США Дональд Трамп призвал Украину согласиться на встречу с Россией, чтобы понять, возможна ли сделка о завершении войны.
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