Зеленский согласился на личные переговоры с Путиным в Турции

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Eva Korinkova

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они состоятся 15 мая в Турции.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в воскресенье, 11 мая.

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Зеленский согласился на переговоры

Глава государства отметил, что с завтрашнего дня Украина ждет полного и длительного прекращения огня, чтобы дать необходимую основу для дипломатии.

"Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции.

Впоследствии лидер США Дональд Трамп призвал Украину согласиться на встречу с Россией, чтобы понять, возможна ли сделка о завершении войны.