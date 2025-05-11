Диктатор РФ відмовився від перемир'я та пропонує повернути стамбульський формат

Диктатор РФ Путін. Фото: росЗМІ

Несподівано для всіх диктатор РФ Володимир Путін зібрав журналістів пізно вночі, щоб виступити зі своєю заявою. Політологи пов'язали такий пізній час виступу з тим, що як раз в США на телеканалах почався прайм-тайм і Путін хоче потрапити у топ гарячих новин, щоб дати відповідь на запропоноване Заходом, в тому числі й Дональдом Трампом, 30-денне перемир'я в Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що заявив Путін про перемир'я

Журналістів попередили, що Путін не буду відповідати на їхні питання, а просто виступить з промовою. У ній диктатор РФ подякував всім, хто приїхав 9 травня на його парад "Побєдобєсія", але головним була тема саме 30-денного перемир'я.

Згідно із заявою Путіна можна зробити висновок, що він відмовляється від запропонованого Заходом 30-денного перемир'я з 12 травня. Але не відкидає таку можливість в іншу дату.

Так, Путін заявив, що пропонує Україні "та її західним кураторам" поновити формат стамбульських домовленостей 2022 року. Саме у Стамбулі, 15 травня, може піти мова про перемир'я.

"Росія готова поновити цей формат без будь-яких попередніх умов", — заявив диктатор РФ.

За словами Путіна, такий формат може прокласти "шлях до усунення першопричин війни". Завтра Путін збирається зателефонувати президенту Туреччини Ердогану і сподівається, що той допоможе поновити формат переговорів в його країні.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі у Києві представників "Коаліції охочих" президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву. В ній йдеться про заклик до РФ про припинення вогню на 30 діб.

Крім того, Зеленський відповів, чи можливе відведення військ на 15 кілометрів. За його словами, Україна не отримувала офіційної пропозиції з приводу цього.