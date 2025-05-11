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Путин сделал ночное заявление о перемирии — что он предлагает

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Дата публикации 11 мая 2025 02:15
Диктатор РФ отказался от перемирия и предлагает вернуть стамбульский формат
Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Неожиданно для всех диктатор РФ Владимир Путин собрал журналистов поздно ночью, чтобы выступить со своим заявлением. Политологи связали такое позднее время выступления с тем, что как раз в США на телеканалах начался прайм-тайм и Путин хочет попасть в топ горячих новостей, чтобы дать ответ на предложенное Западом, в том числе и Дональдом Трампом, 30-дневное перемирие в Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Журналистов предупредили, что Путин не буду отвечать на их вопросы, а просто выступит с речью. В ней диктатор РФ поблагодарил всех, кто приехал 9 мая на его парад "Победобесия", но главным была тема именно 30-дневного перемирия.

Согласно заявлению Путина можно сделать вывод, что он отказывается от предложенного Западом 30-дневного перемирия с 12 мая. Но не исключает такую возможность в другую дату.

Так, Путин заявил, что предлагает Украине "и ее западным кураторам" восстановить формат стамбульских договоренностей 2022 года. Именно в Стамбуле, 15 мая, могу пойти речь о перемирии.

"Россия готова возобновить этот формат без каких-либо предварительных условий", — заявил диктатор РФ.

По словам Путина, такой формат может проложить путь к устранению первопричин войны и "получать не перемирие, а мир". Завтра Путин собирается позвонить президенту Турции Эрдогану и надеется, что тот поможет восстановить формат переговоров в его стране.

Напомним, накануне после встречи в Киеве представителей "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский обнародовал совместное заявление. В нем говорится о призыве к РФ о прекращении огня на 30 суток.

Кроме того, Зеленский ответил, возможен ли отвод войск на 15 километров. По его словам, Украина не получала официального предложения по поводу этого.

Турция владимир путин Реджеп Эрдоган перемирие война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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