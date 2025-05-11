Диктатор РФ отказался от перемирия и предлагает вернуть стамбульский формат

Диктатор РФ Путин. Фото: росСМИ

Неожиданно для всех диктатор РФ Владимир Путин собрал журналистов поздно ночью, чтобы выступить со своим заявлением. Политологи связали такое позднее время выступления с тем, что как раз в США на телеканалах начался прайм-тайм и Путин хочет попасть в топ горячих новостей, чтобы дать ответ на предложенное Западом, в том числе и Дональдом Трампом, 30-дневное перемирие в Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что заявил Путин о перемирии

Журналистов предупредили, что Путин не буду отвечать на их вопросы, а просто выступит с речью. В ней диктатор РФ поблагодарил всех, кто приехал 9 мая на его парад "Победобесия", но главным была тема именно 30-дневного перемирия.

Согласно заявлению Путина можно сделать вывод, что он отказывается от предложенного Западом 30-дневного перемирия с 12 мая. Но не исключает такую возможность в другую дату.

Так, Путин заявил, что предлагает Украине "и ее западным кураторам" восстановить формат стамбульских договоренностей 2022 года. Именно в Стамбуле, 15 мая, могу пойти речь о перемирии.

"Россия готова возобновить этот формат без каких-либо предварительных условий", — заявил диктатор РФ.

По словам Путина, такой формат может проложить путь к устранению первопричин войны и "получать не перемирие, а мир". Завтра Путин собирается позвонить президенту Турции Эрдогану и надеется, что тот поможет восстановить формат переговоров в его стране.

Напомним, накануне после встречи в Киеве представителей "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский обнародовал совместное заявление. В нем говорится о призыве к РФ о прекращении огня на 30 суток.

Кроме того, Зеленский ответил, возможен ли отвод войск на 15 километров. По его словам, Украина не получала официального предложения по поводу этого.