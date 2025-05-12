Заява Путіна щодо переговорів у Стамбулі — в ISW пояснили

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що хоче прямих переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським. Говорячи про тему переговорів, він хоче підірвати єдність України з США та Європою.

Про це пише ISW.

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Кремль останнім часом активізував взаємодію із західними медіа, аби безпосередньо звернутися до адміністрації президента США Дональда Трампа. Таким чином там намагаються презентувати власні умови для припинення вогню за умови капітуляції України, виставляючи це як прийнятне.

Для цього росіяни поширюють свої наративи в західний інформаційний простір, аби переконати, що нібито "здатні" завоювати всю Україну військовим шляхом.

На думку аналітиків, позерство Путіна свідчить про спробу приховати обмеження можливостей своєї країни та нездатності домогтися будь-якого прогресу на полі бою за останні два роки.

Крім того, Кремль дотримується своїх військових цілей — капітуляції України, відмовляючись розглядати будь-яку мирну угоду, яка не поступається всім вимогам Росії.

Водночас там заявляють про начебто "готовність" до ведення переговорів, продовжуючи атакувати українські позиції на передовій і створюючи умови для подальшої агресії проти України та НАТО в найближчі роки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекатиме на Путіна у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів.

А голова МЗС Литви Кястутіс Будріс висловився, що Путін затягує час та використовує тактику терору.