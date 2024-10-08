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Американский топ-генерал составил список оружия, которое поможет Украине в войне

8 октября 2024 23:36
Аркадий Пастула - Редактор
Генерал США Каволи составил список оружия для поддержки Украины
Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи. Фото: НАТО
Аркадий Пастула - Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки в Европе генерал Кристофер Каволи составил список оружия, которое поможет Украине в войне против российских оккупантов. В частности, там есть дальнобойные ракеты.

Об этом сообщает CNN во вторник, 8 октября.

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Согласно информации, полученной от источников издания, этот список был представлен Конгрессу в начале прошлого месяца и стал частью секретного отчета о стратегии администрации Байдена по Украине.

CNN пишет, что в списке есть дальнобойные ракеты JASSM для самолетов F-16, способные поражать цели на расстоянии до 370 км.

Каволи также включил в список систему связи Link 16 — сеть обмена данными, которая используется США и НАТО. Она имеет целью обеспечить бесперебойную коммуникацию между боевыми системами и является особенно полезной для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Собеседник издания подчеркнул, что Украина уже не раз обращалась с просьбой о предоставлении как JASSM, так и Link 16.

В списке американского генерала не было указано, почему США до сих пор не предоставили Украине эту помощь. Однако, по словам одного из источников CNN, наиболее вероятной причиной задержки с передачей Link 16 есть опасения, что чувствительные технологии США могут оказаться в руках россиян.

Источник добавил, что ракеты JASSM могут оказаться для Украины бесполезными, если она не достигнет "определенного преимущества" в воздухе.

Напомним, Украина получила боеприпасы, на которые граждане Словакии собрали более 4 млн евро в начале 2024 года. В общей сложности было отправлено 122 тонны боеприпасов.

Также Великобритания выделяет Украине около 4,5 млрд долларов для закупки военного вооружения у британских производителей.

США война оружие военная помощь Украина Европа

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