Нідерланди заявили про виділення 400 млн євро на розробку БпЛА для України

Нідерланди виділяють 400 млн євро на БпЛА для України — деталі
Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Половина БпЛА буде виготовлена в Нідерландах, інші — в Україні та інших країнах.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова, пише нідерландське видання NOS.
400 млн євро на БпЛА для України
За інформацією видання, приблизно половину з виділених на БпЛА 400 мільйонів євро буде витрачено в Нідерландах, решту розподілять між Україною та іншими країнами, які братимуть участь в проєкті.
За словами Рубена Брекельманса, раніше Нідерланди відігравали провідну роль у постачанні літаків F-16 та систем Patriot і зараз продовжать це робити із сучасними безпілотниками. Це будуть безпілотники, які можуть використовуватися для різних цілей: розвідки, оборони та нападу.
"Особливо в повітрі, але також на суші і на морі", — сказав Брекельманс.
Брекельманс повідомив, що це найсучасніші безпілотники, які мають великий попит, оскільки важливі для протиповітряної оборони України, а також є цінними в наступальному плані. За словами міністра, інші країни також працюють над цими типами безпілотників.
"Якщо розроблені безпілотники будуть успішними, з'явиться більше грошей для розширення виробництва, повідомляє міністерство оборони", — йдеться в публікації.
F-16 від Нідерландів
Брекельманс також підтвердив, що перші з 24 обіцяних голландських винищувачів F-16 вже були доставлені в Україну. Він не сказав, про яку кількість винищувачів йдеться, але додав, що F-16 продовжать надходити в Україну "до початку наступного року".
Загалом Нідерланди виділили Україні 10,4 млрд євро — 3,8 мільярда з них вже надано.
Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про першу доставку винищувачів F-16 в Україну. Він наголосив на їхній необхідності після візиту до Харкова.
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