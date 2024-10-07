Нідерланди заявили про виділення 400 млн євро на розробку БпЛА для України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: Ruben Brekelmans/X

Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Половина БпЛА буде виготовлена в Нідерландах, інші — в Україні та інших країнах.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова, пише нідерландське видання NOS.

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400 млн євро на БпЛА для України

За інформацією видання, приблизно половину з виділених на БпЛА 400 мільйонів євро буде витрачено в Нідерландах, решту розподілять між Україною та іншими країнами, які братимуть участь в проєкті.

За словами Рубена Брекельманса, раніше Нідерланди відігравали провідну роль у постачанні літаків F-16 та систем Patriot і зараз продовжать це робити із сучасними безпілотниками. Це будуть безпілотники, які можуть використовуватися для різних цілей: розвідки, оборони та нападу.

"Особливо в повітрі, але також на суші і на морі", — сказав Брекельманс.

Брекельманс повідомив, що це найсучасніші безпілотники, які мають великий попит, оскільки важливі для протиповітряної оборони України, а також є цінними в наступальному плані. За словами міністра, інші країни також працюють над цими типами безпілотників.

"Якщо розроблені безпілотники будуть успішними, з'явиться більше грошей для розширення виробництва, повідомляє міністерство оборони", — йдеться в публікації.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: Ruben Brekelmans/X

F-16 від Нідерландів

Брекельманс також підтвердив, що перші з 24 обіцяних голландських винищувачів F-16 вже були доставлені в Україну. Він не сказав, про яку кількість винищувачів йдеться, але додав, що F-16 продовжать надходити в Україну "до початку наступного року".

Загалом Нідерланди виділили Україні 10,4 млрд євро — 3,8 мільярда з них вже надано.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про першу доставку винищувачів F-16 в Україну. Він наголосив на їхній необхідності після візиту до Харкова.

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