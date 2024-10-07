Нидерланды заявили о выделении 400 млн евро на разработку БпЛА для Украины

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: Ruben Brekelmans/X

Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку беспилотников совместно с Украиной. Половина БпЛА будет изготовлена в Нидерландах, другие — в Украине и других странах.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в ходе визита в Харьков, пишет нидерландское издание NOS.

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Сообщение Рубена Брекельманса в сети X. Фото: скриншот

400 млн евро на БпЛА для Украины

По информации издания, примерно половина из выделенных на БпЛА 400 миллионов евро будет потрачена в Нидерландах, остальное распределят между Украиной и другими странами, которые будут участвовать в проекте.

По словам Рубена Брекельманса, ранее Нидерланды играли ведущую роль в поставке самолетов F-16 и систем Patriot и сейчас продолжат это делать с современными беспилотниками. Это будут беспилотники, которые могут использоваться для различных целей: разведки, обороны и нападения.

"Особенно в воздухе, но также на суше и на море", — сказал Брекельманс.

Брекельманс сообщил, что это самые современные беспилотники, которые пользуются большим спросом, поскольку важны для противовоздушной обороны Украины, а также являются ценными в наступательном плане. По словам министра, другие страны также работают над этими типами беспилотников.

"Если разработанные беспилотники будут успешными, появится больше денег для расширения производства, сообщает министерство обороны", — говорится в публикации.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: Ruben Brekelmans/X

F-16 от Нидерландов

Брекельманс также подтвердил, что первые из 24 обещанных голландских истребителей F-16 уже были доставлены в Украину. Он не сказал, о каком количестве истребителей идет речь, но добавил, что F-16 продолжат поступать в Украину "до начала следующего года".

В целом Нидерланды выделили Украине 10,4 млрд евро — 3,8 миллиарда из них уже предоставлено.

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о первой доставке истребителей F-16 в Украину. Он отметил их необходимость после визита в Харьков.

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