Словаччина передала Україні боєприпаси на понад 4 млн євро

Артилерійські снаряди українських військових. Фото: images.wsj.net

Україна отримала боєприпаси, на які громадяни Словаччини зібрали понад 4 млн євро на початку 2024 року. Загалом було надіслано 122 тонни боєприпасів.

Про це заявив представник кампанії "Боєприпаси для України" Федір Блащак в ефірі TV Joj.

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Загалом в Україну надійшло 122 тонни боєприпасів — їх транспортували шістьома вантажівками на логістичний склад, а звідти вже передали Україні. Від закупівлі до доставки минуло близько 4-5 місяців.

Такий термін назвали швидким, оскільки при передачі військової техніки необхідна ретельна перевірка кожної одиниці та ведення спеціалізованої документації, що займає час.

Блащак додав, що є залишок від зібраних коштів на суму близько 500 тисяч євро. Ці гроші хочуть використати на придбання пострілів для гранатометів. Їх доставка очікується до кінця поточного року.

Зазначимо, що громадяни Словаччини на початку 2024 року почали збір коштів на закупівлю снарядів для України після офіційної відмови уряду приєднатись до чеської ініціативи.

Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував євродепутатів, які підтримують надання Україні можливості застосовувати далекобійну зброю для атак на територію Росії, та запропонував вдарити по Брюсселю ракетою. Також посадовець зробив різку заяву щодо вступу України до НАТО та ЄС.