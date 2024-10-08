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Украина уже получила от Словакии боеприпасы, на которые собрали более 4 млн евро

8 октября 2024 08:41
Анастасия Постоенко - Редактор
Словакия передала Украине боеприпасы более чем на 4 млн евро
Артиллерийские снаряды украинских военных. Фото: images.wsj.net
Анастасия Постоенко - Редактор

Украина получила боеприпасы, на которые граждане Словакии собрали более 4 млн евро в начале 2024 года. Всего было отправлено 122 тонны боеприпасов.

Об этом заявил представитель кампании "Боеприпасы для Украины" Федор Блащак в эфире TV Joj.

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Всего в Украину поступило 122 тонны боеприпасов — их транспортировали шестью грузовиками на логистический склад, а оттуда уже передали Украине. От закупки до доставки прошло около 4-5 месяцев.

Такой термин назвали быстрым, поскольку при передаче военной техники необходима тщательная проверка каждой единицы и ведение специализированной документации, занимающей время.

Блащак добавил, что есть остаток от собранных средств на сумму около 500 тысяч евро. Эти деньги хотят использовать для приобретения выстрелов для гранатометов. Их доставка ожидается к концу этого года.

Отметим, что граждане Словакии в начале 2024 года начали сбор средств на закупку снарядов для Украины после официального отказа правительства присоединиться к чешской инициативе.

Напомним, что вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике евродепутатов, поддерживающих предоставление Украине возможности применять дальнобойное оружие для атак на территорию России и предложил ударить по Брюсселю ракетой. Также чиновник сделал резкое заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

военная помощь Словакия Украина боеприпасы війна

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