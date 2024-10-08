Генерал США Каволі склав список зброї для підтримки України

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі. Фото: НАТО

Головнокомандувач Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі генерал Крістофер Каволі склав список зброї, яка допоможе Україні у війні проти російських окупантів. Зокрема, там є далекобійні ракети.

Про це повідомляє CNN у вівторок, 8 жовтня.

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Згідно з інформацією, отриманою від джерел видання, цей список був представлений Конгресу на початку минулого місяця і став частиною секретного звіту про стратегію адміністрації Байдена щодо України.

CNN пише, що в списку є далекобійні ракети JASSM для літаків F-16, здатні вражати цілі на відстані до 370 кілометрів.

Каволі також включив до списку систему зв'язку Link 16 — мережу обміну даними, яка використовується США та НАТО. Вона має на меті забезпечити безперебійну комунікацію між бойовими системами і є особливо корисною для командування та управління протиповітряною і протиракетною обороною.

Співрозмовник видання наголосив, що Україна вже не раз зверталася з проханням про надання як JASSM, так і Link 16.

У списку американського генерала не було вказано, чому США досі не надали Україні цю допомогу. Проте, за словами одного з джерел CNN, найбільш імовірною причиною затримки з передачею Link 16 є побоювання, що чутливі технології США можуть опинитися в руках росіян.

Джерело додало, що ракети JASSM можуть виявитися для України марними, якщо вона не досягне "певної переваги" у повітрі.

Нагадаємо, Україна отримала боєприпаси, на які громадяни Словаччини зібрали понад 4 млн євро на початку 2024 року. Загалом було надіслано 122 тонни боєприпасів.

Також Велика Британія виділяє Україні близько 4,5 млрд доларів для закупівлі військового озброєння у британських виробників.